Milano: torna camper che promuove la prevenzione, focus sul melanoma

Luglio 12, 2022

Milano, 12 lug (Adnkronos) – Torna per le strade di Milano, dopo lo stop causato dalla pandemia, il camper itinerante di LloydsFarmacia per diffondere la cultura della salute e promuovere l’importanza della prevenzione attraverso il tour InSalute. Il focus di questa quinta edizione, partita questa mattina in piazza Gramsci, la prevenzione del melanoma, tema su cui i cittadini potranno chiedere informazioni, consigli e consulenze agli operatori a bordo del camper.

Dal 22 luglio al 20 agosto InSalute metterà, inoltre, a disposizione della cittadinanza anche Capsula, macchinario innovativo che permette di autosomministrare alcuni test per verificare il proprio stato di benessere fornendo indicazioni su pressione, frequenza cardiaca, massa grassa e magra e livello di invecchiamento attraverso la rilevazione sulla pelle delle sostanze che indicano lo stato di invecchiamento cellulare. Il dispositivo sarà installato presso la LloydsFarmacia di viale Monza 226.

“Il social camper -spiega l’assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, Lamberto Bertolé- è un’iniziativa che ha il merito di provare a diffondere la cultura della salute uscendo dai luoghi che sono specificamente ad essa dedicati e andando a incontrare i milanesi nelle strade e nelle piazze cittadine. Un impegno che ci sembra fondamentale per promuovere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione e che auspichiamo possa essere confermato anche per gli anni futuri”.

Il progetto, patrocinato dal Comune di Milano, è realizzato a costo zero per l’Amministrazione, grazie alla collaborazione virtuosa di Energie Sociali Jesurum e LloydsFarmacia in sinergia, quest’anno, con il gruppo L’Oreal. Da questa edizione, inoltre, grazie all’ulteriore impegno del Gruppo Admenta Italia, per i cittadini sarà possibile fare un piccolo screening gratuito, un passo avanti unico nell’approccio alla prevenzione.

“La prevenzione -sottolinea Arianna Furia, direttore vendite retail del gruppo Admenta Italia-LloydsFarmacia- è ed è sempre stata al centro delle nostre attività. Si tratta per noi di una priorità assoluta, in farmacia e non solo. Grazie alla nostra app Lloyds, ai servizi digitali di informazione, consulenza e di supporto all’aderenza alle terapie, raggiungiamo una platea sempre più ampia di persone interessate a informazioni su corretti stili di vita, per la salute e il benessere. La campagna itinerante, con il camper InSalute va proprio in questa direzione. Il melanoma, in particolare, è il più aggressivo dei tumori cutanei e la sua incidenza è in aumento. La sensibilizzazione su questo tema può rivelarsi particolarmente importante”.