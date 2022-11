Milano: torna ‘Rock your mind Stem festival’ per favorire accesso giovani in mondo lavoro

Novembre 10, 2022

Milano, 10 nov.(Adnkronos) – Torna, a Milano, ‘Rock your mind Stem festival’, l’evento che mette in contatto i giovani del mondo Stem con le grandi aziende pronte ad assumere. Molte quelle che parteciperanno alla seconda edizione dell’evento, promosso da Employerland, società del gruppo Sgb Humangest e patrocinato dal Comune di Milano e dall’assessorato alle Politiche giovanili per offrire a giovani laureandi e laureati del mondo Stem un posto di lavoro. Oltre 150 le posizioni aperte per profili esperti in cyber security, data analyst, cyber risk, ingegneria informatica e computer science, ingegneria elettrica, statistica applicata, matematica computazionale e fisica.

L’evento si aprirà lunedì prossimo, 14 novembre, con una prima giornata in streaming, con sessioni di colloqui online a cui si sono già registrati più di 1500 candidati. Sponsor della due giorni, che proseguirà con l’appuntamento in presenza al Base di Milano martedì 15 novembre, Enel, Openfiber, Bosch e Humangest, in qualità di career advisor. Con loro, molte altre importanti realtà saranno presenti per colloquiare gli oltre 2500 giovani che hanno inviato il proprio cv per partecipare alle sessioni live con le aziende durante l’evento.

Al festival interverrà un ampio panel di ospiti che si confronterà in una serie di tavole rotonde indette durante entrambe le giornate, in cui si cercherà di fare chiarezza sul futuro del mondo del lavoro con responsabili Hr e ceo delle aziende presenti. L’anima rock dell’evento sarà rappresentata dai tanti artisti presenti, da Faso di Elio e le Storie Tese a Fabio Celenza, con le sue imitazioni e, in chiusura, il concerto di Laila Al Habash, Ghemon e Nina Zilli, con già più di 1000 posti esauriti, ma aperto a tutti i candidati che avranno affrontato le selezioni.