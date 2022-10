Milano: trasporto sostenibile, al via test in occasione di Milan-Monza e concerto Muse  

Ottobre 21, 2022

Milano, 21 ott. (Adnkronos) – Saranno la partita Milan-Monza, in calendario a San Siro domani, e il concerto dei Muse, all’Alcatraz il 26 ottobre, i due importanti eventi in cui verranno testate speciali formule e iniziative per favorire il trasporto sostenibile, scoraggiando la congestione del traffico e l’aumento dello smog, a Milano. Lo rende noto Palazzo Marino, specificando che la sperimentazione rientra in ‘Tribute’ (Integrated and innovative actions for Sustainable urban mobility upgrade), il progetto europeo che vede Milano e altre sette città europee come Lubiana, Maribor, Novi Sad, Patras, Podgorica, Sarajevo e Zagreb, guidate dal Politecnico di Milano, impegnate a individuare soluzioni innovative sulla mobilità. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai grandi eventi con il trasporto sostenibile, favorendo la scelta di mezzi di mobilità dolce (in sharing o privati), il taxi collettivo e il car pooling.

“I grandi eventi sono un test importante -spiega l’assessora alla Mobilità del Comune di Milano, Arianna Censi- e siamo sempre alla ricerca di soluzioni per migliorare la viabilità in queste particolari occasioni. Lo facciamo prima di tutto con Atm che spesso prolunga gli orari del servizio, anche dei parcheggi di interscambio, o potenzia le corse in alcune tratte. Grazie alla collaborazione degli operatori taxi, di sharing e di carpooling saremo in grado di suggerire valide alternative di trasporto sostenibile, a vantaggio degli utenti ma anche dei milanesi”.

Nel progetto sono coinvolti diversi partner privati, come gli operatori della mobilità dolce in sharing già attivi in città (Bikemi, Bird, Bolt, Dott, Helbiz, Lime, Ridemovi, Tier e Voi), la piattaforma Bepooler, ma anche Radiotaxi Taxiblu 024040 e 028585. Per stimolare l’uso di biciclette e monopattini vi saranno spazi di sosta custoditi in piazzale dello Sport 26 e in piazza Axum, in occasione di Milan-Monza e in via Bernina 18 per il concerto dei Muse. Gli operatori aderenti all’iniziativa attiveranno tariffe Flat o agevolate per la durata dell’evento. BikeMi, per la partita di Milan-Monza, attiverà una stazione virtuale in piazzale dello Sport 26 per il rilascio delle biciclette elettriche, mentre per il concerto dei Muse prolungherà l’orario di servizio da mezzanotte alle 2 di notte.