Milano: turista abusata in un ostello, arrestato un 18enne

12 Luglio 2024

Milano, 12 lug. (Adnkronos) – Una ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata abusata, la scorsa notte, mentre dormiva in un ostello in zona Lambrate a Milano. La turista finlandese si è svegliata e si è trovata addosso il suo aggressore, suo coetaneo, che le toccava le parti intime. Entrambi alloggiavano nella camera mista della struttura e per il 18enne sono scattate le manette da parte dei poliziotti con l’accusa di violenza sessuale. Il pm di turno Carlo Scalas ha chiesto la convalida e la custodia cautelare in carcere.