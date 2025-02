Milano: ucciso in panetteria, telecamera riprende fuga da retro negozio

17 Febbraio 2025

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – Più di un sospetto. Non c’è solo una testimone, ma anche una telecamera dello stabile in cui è avvenuto il delitto che rischia di aggravare la posizione Raffaele Mascia, 21 anni, che sabato pomeriggio 15 febbraio avrebbe ucciso in una panetteria di piazza Gambara a Milano Ivan Disar e avrebbe ferito in modo grave un altro ucraino.

La telecamera posta sul retro del negozio lo mostra mentre si allontana con la pistola (non denunciata) presa, poco prima, sempre dal retro, per ‘rispondere’ a una banale discussione nata con i due clienti. Sono in quattro – la donna, i due amici e il presunto assassino – quando il 21enne avrebbe impugnato l’arma e sparato ripetutamente. Il padre del giovane era impegnato sul retro a scaldare delle pizze e non avrebbe visto nulla. Sull’omicidio, il fascicolo è affidato al pm Carlo Parodi, indaga la squadra Mobile.