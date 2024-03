Milano: udienza Pifferi rinviata al 15 marzo, sentenza prima dell’estate (2)

Marzo 4, 2024

(Adnkronos) – La difesa, entrata in possesso degli allegati della perizia solo giovedì 26 febbraio ha chiesto di tempo per visionarli, una richiesta che la corte ha accolto, non concedendo spazio al pm di poter svolgere oggi il suo esame allo psichiatra. Si torna dunque in aula il prossimo 15 marzo, mentre la discussione delle parti è prevista per il 13 maggio e la sentenza potrebbe arrivare nell’ultima udienza fissata in calendario ossi il 10 giugno del 2024.