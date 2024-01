Milano: ultimo weekend al Christmas Village del parco Montanelli

Gennaio 4, 2024

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – Ultimo fine settimana per il Villaggio delle Meraviglie al parco Indro Monanelli di Milano, il primo Christmas Village della città. Un viaggio verso il Natale che, iniziato il 18 novembre, ha accompagnato tutto il periodo delle feste infondendo allegria e divertimento a centinaia di migliaia di visitatori giunti non solo dal capoluogo lombardo ma anche dal resto d’Italia e dell’estero.

Sabato 6 gennaio arriva la Befana: all’interno della Casa di Babbo Natale, la simpatica vecchietta aspetterà i bambini per scattare una foto ricordo e consegnare caramelle o carbone. Sempre all’Epifania doppio appuntamento con Geronimo Stilton, il protagonista di questa edizione, che sul palco centrale propone due spettacoli, alle 11 e alle 16. Fino a domenica 7 gennaio ultime occasioni anche per divertisti a ballare e giocare con gli Elfi e la Regina delle Nevi e per gustare le specialità dolci e salate all’interno del Mercatino degli Elfi. Anche la voglia di pattinare non mancherà sulla pista da oltre 1000 metri quadrati, parzialmente coperta e riscaldata con uno spazio dedicato ai bambini.

“Sono davvero contenta di questa edizione del Villaggio delle Meraviglie -afferma Ambra Orfei, organizzatrice e madrina dell’evento-. Quest’anno abbiamo avuto un’affluenza da record e sono orgogliosa di condividere questo successo con il Comune di Milano, che ha da sempre creduto nel progetto, rendendolo un evento storico cittadino e con tutti coloro che ne hanno preso parte. Ogni anno osserviamo un incremento della presenza di turisti, italiani e stranieri, confermando così il villaggio come meta fissa del Natale di Milano. Da diciotto anni il nostro parco natalizio, qui ai Giardini Indro Montanelli, si conferma essere un evento entrato nel cuore e dei milanesi e della città”.