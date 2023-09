Milano: uomo a processo per mazza con effigie Mussolini, ‘evoca violenza politica’

Settembre 29, 2023

Milano, 29 set. (Adnkronos) – Sorpreso in auto con una mazza con un’immagine di Benito Mussolini, un 53enne milanese sarà processato per il possesso di un oggetto atto a offendere e rischia una pena fino a due anni. Lo ha stabilito il gip di Milano Guido Salvini che ha respinto la richiesta di archiviazione della procura e ha rimandato gli atti al pm che ha dieci giorni per formulare l’imputazione coatta.

La mattina del 5 marzo scorso, l’indagato era stato fermato dalla polizia Stradale sull’autostrada A51 e sul sedile anteriore della sua Suzuki era stata trovata una mazza di legno – lunga 45 centimetri – con ai lati le scritte ‘Dux Mussolini- molti nemici molto onore’ ed impressa l’effigie di Benito Mussolini. L’uomo, il quale aveva raccontato agli agenti che si trattava del regalo di un amico, era stato denunciato per il reato di porto di armi atti a offendere.

Per il giudice, che ha respinto l’archiviazione, si tratta di “un oggetto atto ad offendere tra l’altro tenuto a portata di mano” essendo stato trovato sul sedile accanto al guidatore la cui presenza “non aveva inoltre alcuna giustificazione ed anzi le scritte e le immagini impresse su di essa evocano motivazioni collegate ad un uso violento di carattere politico o parapolitico”.