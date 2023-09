Milano: via libera alla nuova stazione del passante ferroviario Mind-Merlata

Settembre 25, 2023

Milano, 25 set. (Adnkronos) – E’ un passaggio importante e molto significativo sotto diversi aspetti, quello che il collegio di vigilanza dell’accordo di programma Cascina Merlata, di cui fanno parte Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Comune di Pero, EuroMilano, ha siglato poche settimane fa, destinando 14 milioni di euro di oneri di urbanizzazione al potenziamento del sistema di trasporto pubblico e dell’accessibilità e intermodalità del quadrante nord ovest di Milano.

Grazie a questo finanziamento possono finalmente partire la progettazione e la realizzazione della nuova stazione del Passante ferroviario Mind-Merlata, opera strategica che si aggiunge al processo di riqualificazione delle due aree di Cascina Merlata e di Mind, sempre più integrate nel ruolo di catalizzatore urbano caratterizzato da un articolato mix funzionale e sociale.

La nuova stazione implementerà la già ricca rete di infrastrutture del quadrante nord ovest di Milano e servirà il quartiere residenziale di UpTown-Cascina Merlata con oltre 10mila residenti, il distretto Mind, dove insisteranno oltre 80mila persone al giorno tra università e terziario avanzato e Merlata Bloom Milano, lifestyle shopping center di prossima apertura, che farà da cerniera tra i due complessi masterplan urbanistici.

I 14 milioni di euro in questione, la cui destinazione è stata frutto della necessaria espressione collegiale di tutti i membri dell’Accordo di Programma, sono dovuti al Comune di Milano come oneri da EuroMilano, che sta sviluppando il progetto UpTown Cascina Merlata: 10 milioni serviranno propriamente a finanziare (insieme a RFI e Arexpo) la nuova stazione, che verrà realizzata sulla linea ferroviaria Milano-Domodossola e, insieme a quella prevista nell’area Stephenson, servirà le linee S5, S6, nonché la futura Circle Line del Passante Ferroviario, con molteplici punti di connessione con la linea metropolitana cittadina (Milano Porta Garibaldi, Piazza Repubblica, P.Ta Venezia, ecc.) e con la rete nazionale dell’alta velocità (stazioni di Rho-Fiera e Porta Garibaldi).

La nuova stazione sarà baricentrica e accessibile da entrambe le aree tramite la passerella ciclopedonale già esistente, realizzata in occasione di Expo 2015, consentendo in tal modo di migliorare l’accessibilità ai servizi pubblici ed alle molteplici funzioni già esistenti (il nuovo ospedale Galeazzi, lo Human Technopole, lo smart district UpTown, il lifestyle center Merlata Bloom di imminente apertura) e a quelle previste, (l’Università degli Studi, i centri di ricerca pubblici e privati ) che saranno sempre più vicini ai loro fruitori e ai residenti.

I restanti 4 milioni saranno funzionali al completamento di alcune connessioni ciclabili, espressione delle esigenze del territorio e parte del nuovo biciplan metropolitano ‘Cambio’, che in questa area prevede due percorsi volti a connettere territori della Città metropolitana divisi da infrastrutture autostradali e ferroviarie: 600 mila euro saranno destinati alla riqualificazione del capolinea tranviario in piazzale Cimitero Maggiore; 610 mila euro per un nuovo percorso ciclabile, parte della circolare 2 di Cambio, che collegherà il quartiere di Cascina Merlata con la linea 15 di Cambio e la stazione della metropolitana M1 di Molino Dorino; circa 2,6 milioni destinati a potenziare il sistema di mobilità dolce dei comuni limitrofi con la realizzazione di un tratto della circolare 3 di Cambio tra Pero e la stazione di Rho-Fiera e di un tratto della linea 13 tra Milano e Cornaredo.

In questo modo l’area del nord ovest milanese godrà di un’accessibilità multimodale e si integrerà sempre più nel tessuto metropolitano, si connetterà alle principali direttrici di traffico nazionale e internazionale oltre che al centro della città. In quest’ottica è da sottolineare come la sinergia tra i due accordi di programma Mind e Cascina Merlata, e a loro volta l’interazione con l’Accordo ex Scali Ferroviari, abbiano raggiunto un risultato che travalica i singoli ambiti di interesse. La fattiva collaborazione tra il settore pubblico e quello privato ha permesso e facilitato questo importante risultato, che amplia l’offerta del servizio di trasporto pubblico locale.

“Per Arexpo la stazione Mind-Merlata rappresenta un’opera decisiva per lo sviluppo di un’area, quella del distretto Mind, che si sta già sviluppando e che rappresenta uno dei poli di eccellenza nel territorio del Nord Milano. Noi come Arexpo, siamo da tempo impegnati, insieme alle istituzioni e agli altri soggetti del distretto del Nord-Ovest, per contribuire all’attuazione di questa importante infrastruttura pubblica. Un’infrastruttura che il Programma Urbanistico di MIND prevede di realizzare assieme alle ulteriori opere di urbanizzazione già programmate e finalizzate a potenziare la rete del trasporto pubblico già presente”, dichiara Daniela De Pascalis, direttore sviluppo immobiliare e ambiente Arexpo.

“La realizzazione della nuova stazione di Cascina Merlata dimostra ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nella costruzione di un futuro migliore per il nostro territorio -aggiunge Gianluca Comazzi, assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi di Regione Lombardia- Milano vedrà così un miglioramento della connettività e degli spostamenti. Sono molto soddisfatto di vedere questa straordinaria opera prendere forma e di continuare a lavorare a fianco della comunità per un futuro sempre più prospero. La nostra visione è quella di unire progresso e sostenibilità, affrontando le sfide del futuro con progetti di qualità e di ampio respiro”.