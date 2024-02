Milano: viaggiare in sicurezza, Milano Serravalle-Milano Tangenziali lancia contest

Febbraio 12, 2024

Milano, 12 feb. (Adnkronos) – Milano Serravalle – Milano Tangenziali, in collaborazione con l’attore e regista Oreste Castagna, lancia il concorso ‘Viva Viaggiare’ rivolto alle scuole primarie di Milano e provincia. L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, prevede la raccolta di elaborati artistici sul tema del viaggio in sicurezza, una galleria di emozioni fatta di opere d’arte realizzate dai bambini e dalle bambine che amano mettersi in viaggio. L’obiettivo del progetto è sensibilizzarli sull’importanza della sicurezza stradale.

“Con il concorso ‘Viva Viaggiare’, Milano Serravalle – Milano Tangenziali promuove la consapevolezza sulla sicurezza stradale fin dalla giovane età -spiega Beniamino Lo Presti, presidente di Milano Serravalle – Milano Tangenziali-. Siamo entusiasti di collaborare con le scuole primarie di Milano e provincia per creare una galleria di emozioni legate al viaggio, incoraggiando i bambini a esplorare il tema in modo creativo e riflessivo”.

I bambini potranno rappresentare liberamente il concetto di viaggio e tutte le emozioni che ne derivano: la gioia di partire, la paura di perdersi, lo stupore delle scoperte, il coraggio di superare ostacoli, la rabbia nel vedere che le regole della sicurezza non sono rispettate, l’allegria della compagnia, la noia dei tanti chilometri da percorrere e molto altro. Le scuole interessate potranno iscriversi nella sezione dedicata sul sito web di Milano Serravalle – Milano Tangenziali (www.serravalle.it/media/concorso) e caricare gli elaborati realizzati dalle classi entro il 7 aprile 2024. Una commissione di esperti visionerà tutti gli elaborati e i tre migliori verranno premiati attraverso una donazione di 1.000 euro alla scuola per l’acquisto di materiale didattico.