Milano: violenza su studentessa, per due calciatori Livorno obbligo di dimora

Febbraio 13, 2023

Milano, 13 feb. (Adnkronos) – Il tribunale del Riesame di Milano ha revocato gli arresti domiciliari e ha disposto l’obbligo di dimora a Livorno per Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante Cristiano, e Federico Apolloni, i due calciatori arrestati il 20 gennaio scorso per violenza sessuale ai danni di una studentessa americana di 22 anni. I due compagni di squadra, altri tre amici sono indagati, sono accusati di aver dato un passaggio alla giovane all’uscita di un noto locale, quindi di averla violentata in un appartamento in zona piazzale Libia.