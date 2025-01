Milano: violenze Capodanno, studentessa sarà sentita in Belgio

8 Gennaio 2025

Milano, 8 gen. (Adnkronos) – Sarà ascoltata in Belgio, alla presenza anche di alcuni poliziotti milanesi, la giovane che ha denunciato di essere stata molestata, insieme ad altri cinque amici, la notte di Capodanno a Milano. La studentessa di Liegi era in compagnia di tre donne e due ragazzi durante i festeggiamenti per l’arrivo del 2025 e ha raccontato di essere stata circondata e palpeggiata da diversi ragazzi ancora in corso di identificazione. Saranno le immagini delle telecamere presenti in piazza, e ancora al vaglio degli agenti della Questura di Milano, a poter fornire elementi utili per dare un nome ai presunti aggressori. Ieri la procura guidata da Marcello Viola ha aperto un fascicolo contro ignoti per l’ipotesi di “stupro di gruppo” per quanto sarebbe accaduto in piazza Duomo.