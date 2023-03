Milano: violenze su bimbi dell’asilo, arrestato insegnante

Marzo 31, 2023

Milano, 31 mar. (Adnkronos) – Un insegnante d’asilo è stato arrestato a Milano per violenze su quattro bambini tra i 4 e i 5 anni. L’uomo, 35 anni, già ‘segnalato’ nel 2021 e trasferito da un’altra scuola per comportamenti ritenuti ‘invadenti’ nei confronti dei piccoli è stato incastrato dalle telecamere messe dalla procura dopo la denuncia degli insegnanti. Le indagini lampo del pm di Milano Rosaria Stagnaro, in collaborazione con il Nucleo tutela donne e minori della polizia locale, si sono avvalse della collaborazione delle altre maestre e dei Servizi educativi del Comune di Milano. (segue)