Milleproroghe: Braga (Pd), ‘aiuto concreto a Terzo settore e volontariato’

Roma, 14 feb (Adnkronos) – “Buone notizie per il Terzo Settore. Stanotte in commissione è stato approvato un emendamento presentato dal Pd al decreto Milleproroghe che mantiene un regime di agevolazioni Iva per migliaia di associazioni. Si tratta di un aiuto concreto, ma a basso impatto sulla finanza pubblica, per realtà sociali preziose per il paese: la spina dorsale del volontariato e dell’associazionismo a disposizione della collettività”. Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.