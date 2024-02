Milleproroghe: Grimaldi, ‘ok a emendamento Avs su editoria, salve tante voci libere’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. (Adnkronos) – ROMA, 14 FEB – “ Il nostro emendamento tutela il pluralismo dell’informazione mettendo in sicurezza i contributi per Radio Radicale e per i giornali in cooperativa, come il Manifesto. Siamo soddisfatti per l’approvazione che sana il vulnus del taglio progressivo dei finanziamenti, approvato con la legge di bilancio 2019″. Così Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.