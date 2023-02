Milleproroghe: M5S, ‘austerity stella polare governo, si conferma anti-impresa’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “Il decreto Milleproroghe è il festival delle promesse mancate: dal no alla proroga del Superbonus 110% per le monofamiliari a quello sui crediti di imposta di transizione 4.0, passando per lo snobbato sconto sulle accise per la benzina, il governo ha deciso ancora una volta di avere l’austerity come sua stella polare”. Così in una nota i senatori M5S in Commissione Industria, Turismo e Agricoltura Gisella Naturale, Sabrina Licheri e Luigi Nave.

“Se si uniscono i puntini di questi tre mesi abbondanti, possiamo ormai dire che l’esecutivo Meloni agisce in spregio al mondo dell’impresa. Con le conseguenze ormai note a tutti, visto che sullo sfondo resta anche la questione dei crediti fiscali bloccati nei cassetti di decine di migliaia di aziende che ora rischiano di dover chiudere. L’apice dell’inadeguatezza di questa maggioranza si è raggiunto sulle concessioni demaniali, con l’ennesimo rinvio che completa una sguaiata presa in giro del governo nei confronti del settore. Si è scelto di far credere agli attuali concessionari che questo regime può avere ancora diritto di cittadinanza, proprio nei giorni in cui l’Ue ha ‘bastonato’ il Portogallo con una procedura d’infrazione sulle concessioni delle spiagge. La Meloni, ormai impigliata tra i vari veti e diktat di Lega e Forza Italia, più che un premier sembra uno smista-bandierine”, concludono.