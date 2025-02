Milleproroghe: Maiorino (M5S), ‘da maggioranza gestione circense e ignobile gazzarra’

13 Febbraio 2025

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Il Milleproroghe è un provvedimento routinario, in teoria nell’esame tutto doveva andare liscio. Invece l’iter di questo provvedimento è stato un disastro, la maggioranza l’ha gestito in modo circense, dando prova di dilettantismo sconcertante”. Lo ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, vice presidente del gruppo M5S al Senato, nella dichiarazione di voto sul Milleproroghe.

“Già con l’arrivo degli emendamenti abbiamo visto il panico nel centrodestra. Poi è arrivata la serie di emendamenti dei relatori, o meglio del governo sotto mentite spoglie, a partire da quelli celebri sulla rottamazione delle cartelle. Ovviamente l’unica preoccupazione della maggioranza, a fronte di 100 miliardi di cartelle non pagate, è stata solo quella di aiutare chi non paga. Esattamente come hanno fatto a favore dei no vax, sbeffeggiando chi sotto il Covid ha rispettato le regole. In corso d’opera abbiamo capito che l’idea di mettere tre relatori, uno per ogni partito di maggioranza, serviva a consentire loro di marcarsi a vicenda, di bloccare gli uni gli sgambetti degli altri. Uno scenario surreale! Finale della farsa poi è stato il voto di un emendamento di maggioranza ignoto ai relatori e una ignobile gazzarra notturna scoppiata tra i partiti di maggioranza. Non avevamo mai visto tanto dilettantismo in Parlamento”.