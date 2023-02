Milleproroghe: Nicita (Pd), ‘bene proroga smart working e stabilizzazione personale Covid’

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Esprimiamo la nostra soddisfazione per l’approvazione, in riunione con altri, dell’emendamento 3.58 presentato dal PD relativo ai termini per la stabilizzazione del personale sanitario e non sanitario, incluso il personale amministrativo, che a vario titolo, anche se non ancora in servizio, hanno lavorato nel periodo Covid. Si tratta di una misura che risponde alla grave carenza di personale nel settore della sanità”. Lo dice il senatore del Pd Antonio Nicita.

“È stato inoltre approvato l’emendamento (9.72) che estende al giugno 2023 la possibilità di lavoro agile per i genitori di minori d’età inferiore ai 14 anni, ove ciò non comporti oneri per la spesa pubblica -prosegue Nicita-. È un peccato che il governo abbia accolto solo in parte, dopo aver promesso un intervento più ampio, l’emendamento del Pd a prima firma Camusso, che rinnova i termini del lavoro agile per i fragili”.