Febbraio 23, 2023

Roma, 23 feb. (Adnkronos – “Il Governo Meloni dovrebbe avere a cuore gli interessi delle donne e invece le prende in giro. La mia dichiarazione in Aula @Montecitorio su #OpzioneDonna, misura che con forza chiediamo di ripristinare e purtroppo continua a essere ignorata da #Meloni”. Lo scrive su Twitter la capogruppo del Pd alla Camera Debora Serracchiani pubblicando il video del suo intervento in aula.