Mina Settembre vince gli ascolti tv di domenica

10 Febbraio 2025

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – ‘Mina Settembre’, in onda su Rai1, ha vinto la gara degli ascolti di domenica 10 febbraio in prima serata con 4.304.000 telespettatori e il 24,3% di share. Su Canale5 ‘Tradimento’ ha invece ottenuto 2.061.000 telespettatori (share del 12,5%) conquistando il secondo gradino del podio. Terzo posto per ‘Che Tempo che fa’ che sul Nove ha totalizzato 1.836.000 telespettatori e il 9,12% di share.

Fuori dal podio su Rai3 ‘Report’ ha realizzato 1.557.000 telespettatori e l’8,2% di share mentre su Italia1 il programma ‘Le Iene’ ha interessato 1.536.000 telespettatori (share del 9,3%). Su Retequattro ‘Zona Bianca’ ha totalizzato 672.000 telespettatori (4,6% di share) mentre su Rai2 ‘9-1-1 è stato seguito da 658.000 telespettatori (3,2%) e ‘9-1-1 Lone Star’ da 565.000 telespettatori pari al 3% di share. Chiudono gli ascolti del prime time Tv8 con ‘Attacco al potere: Olympus Has Fallen’ visto da 318.000 telespettatori pari all’1,8% e La7 con ‘D-Day Il Giorno più Lungo’ seguito da 286.000 telespettatori (share del 2,1%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Prima Festival’ ha raggiunto 4.811.000 telespettatori pari al 23,5% di share mentre ‘Affari Tuoi’ ha realizzato 6.102.000 telespettatori e il 29,2% di share. Su Canale5 ‘Paperissima Sprint’ ha totalizzato 2.741.000 telespettatori pari al 13,1%.