Minori: ass.Luca Coscioni, ‘sindaci continuino trascrizioni, noi lavoreremo per tutela diritti’

Marzo 16, 2023

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – “L’associazione Luca Coscioni aderisce al presidio di sabato a Milano, perché le scelte politiche di questo governo vogliono attaccare i diritti di tutti i figli e le figlie in particolare delle famiglie omogenitoriali, come dimostrano lo stop alle trascrizioni dei certificati di nascita imposto dal ministero dell’Interno e il parere negativo al regolamento Ue sul riconoscimento del certificato di filiazione, senza tralasciare le norme proposte in materia di famiglia depositate in questi mesi”. Lo scrive in una nota l’associazione Luca Coscioni.

“Il governo -si legge nella nota- ha fatto una scelta politica molto grave, decidendo consapevolmente di lasciare privi di tutela milioni di bambini. Una scelta che non solo viola i diritti dei minori e mette in atto discriminazioni tra i genitori in base al loro orientamento sessuale, ma allontana l’Italia dall’Europa e dai valori fondanti dello stato di diritto e della Repubblica democratica che dovrebbe garantire i diritti di tutti. Ricordiamo a tutti i sindaci d’Italia che la circolare emanata dal ministero dell’Interno non è un atto giuridicamente vincolante. Li invitiamo quindi a non interrompere le trascrizioni dei certificati di nascita al fine di garantire i diritti fondamentali dei bambini nati in forza di norme di garanzia già esistenti nel nostro ordinamento e non secondo una scelta politica imposta”.

L’assocazione, conclude la nota, aderisce alla manifestazione promossa da Arcigay, Famiglie Arcobaleno e Sentinelli: “Siamo pronti ad azionare tutti i meccanismi di difesa possibili a tutela della libertà di scelta e dei diritti delle persone e dei minori”.