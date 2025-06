Minori: Fontana, ‘rinnovare impegno per sicurezza, cura e tutela infanzia’

12 Giugno 2025

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Nessun progresso, nessuno sviluppo può prescindere dall’attenzione alle nuove generazioni e ai più fragili. È doveroso ricordare sempre che milioni di bambini nel mondo sono sfruttati e privati dell’infanzia, dell’istruzione e della libertà. Le guerre, le crisi internazionali, la povertà, l’emarginazione e l’abbandono scolastico espongono innanzitutto i più deboli a fame e sfruttamento. È necessario unire le forze per contrastare alla radice le cause di queste aberrazioni e rinnovare l’impegno collettivo per la sicurezza, la cura e la tutela dell’infanzia”. Lo afferma il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.