Minori: Magi, ‘a Torino con sindaci, avanti nelle trascrizioni’

Maggio 12, 2023

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – “Dalla bellissima e partecipata iniziativa di questa mattina a Torino, per cui ringraziamo il Sindaco Lorusso e tutti i Sindaci che hanno aderito, è emerso con forza cosa serve al Paese per superare le situazione di gravissima discriminazione in atto nei confronti di bambine e bambini figli di coppie omogenitoriali”. Così il segretario di +Europa, Riccardo Magi, oggi all’iniziativa dei sindaci per le trascrizione dei figli delle famiglie arcobaleno.

“Serve anzitutto un intervento chiarificatore del Parlamento, come richiesto dalla Corte Costituzionale nel 2022, che vada nella direzione indicata dalla nostra proposta di legge, per garantire in ogni caso il diritto di questi bambini ad essere riconosciuti quali figli della coppia omogenitoriale che si è assunta la responsabilità della genitorialità. Serve poi una legge sul matrimonio egualitario e sulle adozioni”.

“Ma proprio perché la tutela dei diritti dei minori è necessaria per garantire la piena attuazione della nostra Costituzione, se il Parlamento dovesse continuare a non rispondere all’indicazione della Consulta, è fondamentale che i Sindaci si impegnino a continuare a registrare gli atti di nascita, come +Europa e Radicali Italiani stanno da tempo chiedendo presentando una mozione in tutti i Comuni d’Italia, con l’iniziativa ‘Caro Sindaco Trascrivi’, e che, nel caso, si adoperino per portare gli eventuali annullamenti disposti dai tribunali davanti alla Corte Costituzionale”.