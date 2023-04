Minori: Magi, ‘Roccella ministra ‘dispari opportunità”

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Questo governo continua a non voler adottare l’unica prospettiva che davvero deve avere un valore: il punto di vista dei bambini e delle bambine delle famiglie arcobaleno. Impedendo l’efficacia di atti di nascita di figli nati all’estero, il governo non disincentiverà né impedirà l’accesso a tecniche che Roccella non condivide, come la gestazione per altri, ma semplicemente renderà più difficile, se non impossibile, il pieno riconoscimento dello status di figli ad alcuni bambini e ad alcune bambine. E dalla risposta al question time, si conferma che quello guidato da Roccella non è il Ministero delle Pari Opportunità ma delle Dispari Opportunità”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi in replica al Question Time di oggi a Montecitorio.