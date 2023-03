Minori: Malpezzi, ‘destra contro diritti riconosciuti di due mln bimbi in Ue’

Marzo 14, 2023

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “La proposta di regolamento riguarda esclusivamente la tutela dei minori che godono del pieno riconoscimento dello stato di figlio in un paese membro dell’Ue e la loro libertà di circolare nello spazio europeo conservando i propri diritti e la propria identità”. Così la senatrice del Pd Simona Malpezzi.

“Parliamo del riconoscimento alla libera circolazione di due milioni di minori, che la maggioranza di governo con il voto di oggi, ha scientemente deciso di lasciare privi di tutela”.

“Solo di questo parlava la proposta di regolamento (e di null’altro), proposta che in più punti chiariva espressamente come restasse impregiudicata la libertà degli Stati membri di legiferare in materia di filiazione all’interno del proprio ordinamento”.