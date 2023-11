Minori: Meloni, ‘fronte unico contro abominio abusi, gioco squadra per sconfiggere mostri’**

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “L’abuso e lo sfruttamento sessuale di bambini e adolescenti rappresentano i crimini più odiosi e aberranti che l’essere umano possa compiere. È un tema sul quale non ci può essere divisione, non ci può essere distinzione tra governo e opposizione o tra partiti politici, ma solo un unico fronte contro questo abominio”. Così la premier Giorgia Meloni, nel messaggio inviato al convegno ‘Rompiamo il silenzio’, organizzato a Roma dal Telefono Azzurro alla vigilia della Giornata mondiale contro gli abusi sessuali.

“È necessario garantire ai nostri bambini una rete di protezione dai mostri che ne minacciano la salute fisica e mentale, il diritto a un futuro sereno e la dignità – prosegue la presidente del Consiglio -. L’azione congiunta tra le istituzioni e tra le istituzioni e la società è improcrastinabile, così come il monitoraggio sui ragazzi da parte della famiglia, della scuola e delle autorità. Non mi sfugge che certe atrocità avvengono anche nei luoghi in cui i ragazzi dovrebbero sentirsi più al sicuro, proprio come la famiglia, la scuola o i luoghi di ricreazione, ma la consapevolezza dell’esistenza anche di queste tragiche realtà, ci esorta ad aumentare l’attenzione e promuovere la conoscenza di quei comportamenti che possono essere spia di degenerazioni. Il controllo incrociato tra queste istituzioni, inteso soprattutto come sostegno reciproco a tutela dei minori, rimane la forma di prevenzione più efficace e affidabile”.