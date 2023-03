Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Il Parlamento europeo condanna il governo italiano per la scelta di non registrare più i figli delle coppie omogenitoriali. Per l’Europa l’Italia discrimina e viola i diritti dei minori e ritiene che questo sia un grave attacco alla comunità Lgbtqi+”. Così su Twitter l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.