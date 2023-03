Minori: Roggiani (Pd), ‘su diritti destra vuole portarci a livelli Polonia e Ungheria’

Marzo 16, 2023

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Sabato saremo a Milano insieme alla Segretaria del Pd Elly Schlein e a Alessandro Zan per manifestare con tanti cittadini e associazioni contro la decisione del Ministero dell’Interno che con una circolare chiede di interrompere le trascrizioni e per ribadire che non ci possono essere bambini di serie A e di serie B”. Così la deputata Pd Silvia Roggiani, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

“Per tante famiglie significa trovarsi in una situazione di estrema difficoltà. Si tratta di situazioni esistenti non si possono ignorare. Il Governo in tema di diritti civili ci vuole riportare indietro ai livelli di Polonia e Ungheria. Noi pensiamo invece che bisogna guardare avanti e tutelare i diritti di tutti, nella consapevolezza che i diritti dei bambini e delle loro famiglie non si possono ignorare”.