Minori: Schlein, ‘sabato a presidio Milano, destra attacca diritti bambini’

Marzo 15, 2023

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Il Pd aderisce al presidio di sabato a Milano dopo questo attacco molto duro ai diritti delle bambini e delle bambine delle famiglie omogenitoriali”. Così Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera, annuncia la sua adesione e quella del Pd alla manifestazione sabato a a Milano.

“Questo deriva dalla scelta scellerata di tentare di affossare un regolamento europeo che tratta semplicemente di diritti transfrontalieri al riconoscimento della filiazione, quindi riguarda la tutela del diritto alla mobilità all’interno dell’Ue, la reciprocità non discriminazione e si pone in linea con la giurisprudenza delle corte europee e non incide sulla competenza nazionale sulla competenza nazionale sul diritto di famiglia, su cui pure ci vorrebbe una modifica, non si capisce perchè la destra ce l’abbia così tanto coi bambini e le bambine”.

“Quindi saremo a Milano non solo per questo grave affossamento al Senato ma anche per le pressioni fatte dal governo, tramite la prefettura, sul comune di Milano affinchè interrompano il riconoscimento all’anagrafe delle figlie e figli delle famiglie omogenitoriali. Il Pd sarà a Milano in quella piazza. Non vogliamo più vedere bambini discriminati”.