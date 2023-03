Marzo 30, 2023

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Il Parlamento Europeo ha appena condannato il governo Meloni per lo stop alle registrazioni dei figli di coppie dello stesso sesso. Non solo: ha esplicitamente confermato che in Italia la comunità lgbtqia+ è sotto attacco. Che umiliazione per uno Stato fondatore dell’Ue”. Lo scrive su Twitter il deputato dem, Alessandro Zan.