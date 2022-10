Mirabilandia, horror e magia per il lungo week end di halloween

Ottobre 25, 2022

Ravenna, 25 ott. (Adnkronos) – Tutto pronto a Mirabilandia per vivere il lungo week end di Halloween tra horror e magia nelle giornate del 29/30/31 ottobre e 1/2 novembre. Grande attesa per lo show “Magic: the Dark Side” ideato e realizzato in esclusiva per il Parco divertimenti più grande d’Italia dal famoso mago illusionista Antonio Casanova, dove i veri protagonisti saranno gli spettatori. Il lato più oscuro della magia andrà in scena per lasciare tutti a bocca aperta. Lunedì 31 ottobre la serata sarà animata – dalle 21.00 alle 24.00 – da uno speciale dj set a tema Halloween, con la musica di RDS 100% Grandi Successi e la voce del conduttore Paolo Piva. Sempre attivi i tunnel fatati per i più piccoli con tante sorprese: il Labrivinto Stregato e il Ponte dei Ricordi. Imperdibili show a tema: The Witching Time by Teatro del Ramino in Piazza Ducati e Mago Merlino e i suoi segreti nell’area western del Parco. Novità 2022 è Frankestein sul palco di Piazza della Fama. Nuovo anche lo show Jack il clown. Il Pepsi Theatre propone Delirium, il musical ambientato in un cimitero la notte di Halloween. Risate con i fantasmi alle prese con una terapia di gruppo per Los Locos Fantasmas. E per ballare con i personaggi di Nickeloden, in palinsesto anche Let’s Party. Immancabile lo stunt show più acclamato d’Europa: Hot Wheel City – La nuova sfida.

Per i più temerai, la new entry The Walking Dead, la nuova casa degli orrori di Mirabilandia, ambientata nei principali luoghi dell’omonima serie. A questa si aggiungono 4 tunnel horror per le emozioni forti: Malabolgia, Acid Rain, Llorona e Psycho Circus. Nelle giornate 29/30/31 ottobre torna anche l’Halloween Horror Festival con le due nuove horror zone attive dalle ore 19.00: Zero Signal e Dead End. Mostri in carne e ossa si aggirano indisturbati per spaventare tutti i visitatori. Le horror zone saranno ben delimitate e i meno coraggiosi potranno tenersene alla larga. “Ci avviamo verso la conclusione di una stagione che ci ha dato grandi soddisfazioni, dichiara Riccardo Capo, Direttore Generale del Parco. Ci aspettiamo che l’appuntamento del week end di Halloween faccia registrare come sempre dei numeri importanti, soprattutto quest’anno che abbiamo portato in scena delle grandissime novità: la degna conclusione di un 2022 che ci ha visti protagonisti per i festeggiamenti dei nostri 30 anni di attività. E per terminare in bellezza, offriremo a tutti i nostri visitatori un ulteriore fine settimana per godersi Mirabilandia. Infatti, il week end del 5 e 6 novembre saremo di nuovo aperti per una due giorni di atmosfere Halloween in cui salutarci e darci appuntamento al 2023”.

Il Parco osserverà i seguenti orari: 29 ottobre 10.30-22.00 / 30 e 31 ottobre 10.30-24.00 / 1° novembre 10.30-20.00/ 2 novembre 10.30-18.00. La stagione di Mirabilandia terminerà il week end 5-6 novembre (orario 10.30-18.00), per un ultimo appuntamento con le atmosfere di Halloween! Per calendario e ulteriori informazioni: www.mirabilandia.it