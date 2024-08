Mirabilandia, torna la magia: Antonio Casanova in scena con ‘Breathless – La Sfida della Paura’

6 Agosto 2024

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Dal 10 al 15 agosto torna a Mirabilandia la grande magia di Antonio Casanova. In occasione dell’attesissimo Suburbia Summer Nightmare, al parco divertimenti più grande d’Italia va in scena Breathless – La Sfida della Paura, l’avvincente spettacolo del grande mago illusionista nato a Ravenna. Tutte le sere l’appuntamento è con una performance claustrofobica che spingerà l’artista a superare i propri limiti e le proprie paure. L’impresa sarà uscire da un contenitore di metallo e vetro, sigillato dall’esterno, senza possibilità di raggiungere nessuna chiusura e senza usare la magia. Nessuna illusione ma una vera e propria fuga dove non è concesso alcun errore perché ogni passo falso, ogni indecisione possono fare la differenza fra la vita e la morte. Riuscirà Casanova a superare indenne la sfida che, si dice, abbia ucciso Harry Houdini, uno dei più famosi illusionisti ed escapologi della storia?

“Ospitare ancora le incredibili performance di Antonio Casanova è sempre un grande onore, commenta Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di Mirabilandia. La collaborazione con lui è iniziata nel 2022 e fin da subito abbiamo registrato un grandissimo successo di pubblico, sia per gli show esclusivi che per le esibizioni più conosciute ma sempre molto amate. Proporre il suo spettacolo proprio in occasione dell’attesissimo Halloween estivo del Parco è un grande valore aggiunto che siamo certi apprezzeranno i nostri visitatori“.

“Ho eseguito la Pagoda della Morte in diretta su Canale 5 in esclusiva per Striscia la notizia nel 2006 con un record eccezionale di auditel, dice Antonio Casanova. Eseguire questa adrenalinica fuga impossibile in una versione ancora più estrema, sera dopo sera, di fronte a migliaia di persone, in un contesto cinematografico come quello di Suburbia, è una possibilità imperdibile e una sfida senza precedenti. Trattenere il respiro con me, quando sarò sott’acqua, sarà una spinta in più per vincere assieme la paura di questa terrificante prova, degna di Houdini”. Il Suburbia Summer Nightmare di Mirabilandia propone sei giorni di horror e paura in compagnia di mostri, zombie e tutta l’adrenalina delle attrazioni da Guinness dei primati del Parco per delle serate – dalle 20 e fino alle ore 23 – davvero indimenticabili. L’evento è incluso nel biglietto d’ingresso a Mirabilandia.Dalle ore 17.00 sarà attiva una speciale promozione con entrata al Parco – evento incluso – a soli €14,90. Accesso alle aree tematizzate e ai tunnel horror dalle 20.