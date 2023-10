Miss Italia 2023, torna in Rai: Sgarbi non sarà presidente della giuria

Ottobre 26, 2023

Roma, 26 ott. (Adnkronos) – Miss Italia torna in Rai: ma per rinverdire la prima serata su Rai1 e il boom di ascolti tv e di share occorrerà ancora aspettare. Per il momento, infatti, l’intesa riguarda la visione in streaming del concorso nel pomeriggio di sabato 11 novembre tra le ore 17 e le 19 e la messa in onda degli ultimi dieci minuti con la proclamazione della ‘reginetta’ in diretta tv, su Rai News 24. A riferirlo è la patron di ‘Miss Italia, Patrizia Mirigliani, nel corso della conferenza di presentazione del concorso, nella sala stampa di Montecitorio, accanto al capogruppo di Fdi, Tommaso Foti, al deputato dello stesso partito Fabio Pietrella, di Marco Granelli presidente di Confartigianato imprese e di Luca Musile Tanzi sindaco di Salsomaggiore Terme, la cittadina emiliana dove la kermesse di ‘Miss Italia’ tornerà a essere ospitata.

“Miss Italia è molto di più di un semplice concorso di bellezza, non si ferma mai e ogni anno arriva sempre in porto – sottolinea Mirigliani – Per noi è un grande successo tornare a Salsomaggiore e siamo tutti molto felici per il fatto di andare in streaming sul sito Rai e nella fase finale della serata in diretta tv su Rai News 24. Abbiamo l’obiettivo di dimostrare, soprattutto ai giovani, che la bellezza non è solo estetica; parliamo anche della bellezza e della ricchezza di tutte le produzioni italiane, parliamo della bellezza del Made in Italy”.

Salta, salvo ripensamenti dell’ultima ora, la presenza di Vittorio Sgarbi come presidente della giuria di ‘Miss Italia’. La conferma arriva direttamente dalla patron dell’evento sollecitata a rispondere sull’argomento, dopo le recenti polemiche che hanno investito il sottosegretario al ministero della Cultura. “Sgarbi era stato contattato diverso tempo fa – riferisce Mirigliani – ci sono state delle interlocuzioni fra noi, ma non hanno avuto un seguito recente e ad oggi ritengo che non sarà con noi. Era stato scelto in giuria – spiega ancora la patron di Miss Italia – per la sua capacità di saper raccontare la bellezza, ma la sua presidenza non è confermata”.

(di Enzo Bonaiuto)

“Sgarbi: per te ‘Miss Italia’ finisce qui…!”. E’ la battuta con la quale Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia – richiamando alla memoria la frase pronunciata ogni volta dall’allora conduttore del concorso Carlo Conti al momento della eliminazione di una miss – ha commentato ‘in diretta’ dalla sala stampa di Montecitorio – dove era in corso la conferenza di presentazione, anche con il capogruppo di FdI, Tommaso Foti – la dichiarazione della patron del concorso Patrizia Mirigliani, sulla mancata conferma di Vittorio Sgarbi alla presidenza della giuria di ‘Miss Italia’. Puntualizzazione arrivata dopo le recenti polemiche che hanno investito il sottosegretario al ministero della Cultura.