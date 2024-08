Mo: 2 razzi caduti al largo costa Tel Aviv, Hamas rivendica

13 Agosto 2024

Gaza, 13 ago. (Adnkronos) – Due razzi a lungo raggio sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza verso il centro di Israele e uno di essi sarebbe finito in mare, al largo della costa di Tel Aviv, mentre l’altro, secondo l’Idf, non sarebbe riuscito a oltrepassare il confine di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. Hamas ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, affermando di aver lanciato due razzi su Tel Aviv.

I residenti della zona hanno riferito di aver sentito un’esplosione. Durante l’attacco non sono risuonate sirene, dal momento che i razzi non erano diretti verso zone popolate. L’ultima volta che Hamas ha lanciato razzi su Tel Aviv è stato a fine maggio.