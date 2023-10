Ottobre 19, 2023

Washington, 19 ott. (Adnkronos) – L’organizzazione Jewish Voice for Peace stima che 10.000 persone abbiano preso parte alle proteste contro la guerra a Washington e 500 di loro siano state arrestate. “Oggi 500 ebrei sono stati arrestati e 10.000 sono scesi in piazza per sostenere e chiedere un cessate il fuoco e la fine del genocidio dei palestinesi”, ha affermato l’organizzazione su X. Sembra che i manifestanti arrestati avessero fatto irruzione in uno degli edifici del Congresso.