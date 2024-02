Mo: 6 i feriti nell’attacco alla fermata d’autobus a Kiryat Malachi

Febbraio 16, 2024

Tel Aviv, 16 feb. (Adnkronos) – Il servizio di soccorso israeliano Magen David Adom ha riferito che i suoi medici stanno curando sei persone ferite in un attacco ad una fermata dell’autobus nel sud di Israele. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale Assuta di Ashdod e all’ospedale Kaplan di Rehovot. I medici stanno cercando di rianimare un uomo di 20 anni in condizioni critiche.

Un altro uomo di 20 anni, un ragazzo di 16 e un uomo di 65 sono in gravi condizioni, mentre altre due persone, tra cui una donna di 65 anni, versano in condizioni moderate.

La polizia ha dichiarato che il terrorista è arrivato sulla scena a bordo di un veicolo e ha aperto il fuoco su una fermata dell’autobus finché non è stato colpito e ucciso da un civile. Sono in corso indagini per escludere che non siano coinvolti altri terroristi.