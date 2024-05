Mo: A.Bonfrisco (Lega), ‘imam in ateneo Torino ingerenza straniera in nostre democrazie’

24 Maggio 2024

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Ci preoccupa e rattrista il futuro dell’Italia, dove un Imam entra in università” a Torino “a lanciare slogan antisemiti camuffati da preghiere mussulmane. Per questo, vogliamo un’Europa che dica chiaramente che l’Islam politico è una minaccia ai nostri valori e un’ingerenza straniera nelle nostre democrazie”. Così in una nota Anna Cinzia Bonfrisco, europarlamentare componente della delegazione per le relazioni Unione Europea-Israele, candidata alle elezioni europee dell’8-9 giugno.

“L’8 e 9 giugno 2024 le elezioni europee potranno dire molto del paese che vogliamo consegnare alle prossime generazioni. La Lega di Matteo Salvini già nella scorsa Legislatura ha denunciato i finanziamenti del Qatar alle moschee in tutta Europa. La sinistra ha nascosto questa grande verità”, aggiunge l’esponente della Lega.