Ottobre 7, 2023

Milano, 7 ott.(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è in corso, in prefettura a Milano, una riunione di coordinamento con le forze dell’ordine, convocata per decidere in merito all’innalzamento della vigilanza sugli obiettivi israeliani sensibili, a seguito degli attacchi da parte di Hamas a Israele.