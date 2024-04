Mo: A. Saudita condanna fosse comuni scoperte a Khan Younis

23 Aprile 2024

Riad, 23 feb. (Adnkronos) – L’Arabia Saudita ha condannato le fosse comuni scoperte a Khan Younis, nel sud di Gaza, dove finora sono stati recuperati circa 310 corpi nelle vicinanze del Nasser Medical Complex.

“Il fallimento della comunità internazionale nell’attivare meccanismi di responsabilità in risposta alle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele, non farà altro che provocare ulteriori violazioni”, ha affermato Riad in una nota.