Mo: Abodi, ‘non risultano eventi sportivi programmati in Israele’

Ottobre 7, 2023

Brucoli (Siracusa), 7 ott. (Adnkronos) – “Al momento non mi risulta che ci siano” eventi sportivi programmati in Israele a breve e che potrebbero essere a rischio dopo gli ultimi attacchi. Lo ha detto il ministro dello Sport Andrea Abodi a margine della convention di Fratelli d’Italia a Brucoli (Siracusa). “Mi risulta che ci siano presenze italiane collegate alle nostre attività per la parte giovanile ma mi sembra che tutto prosegua per il meglio. La Farnesina che sovrintende tutte le attività di monitoraggio degli italiani ma dal punto di vista sportivo per il momento non ho segnali”, ha detto.