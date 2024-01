Mo: ActionAid, ‘ritiro finanziamenti Urnwa ‘condanna a morte’ popolazione Gaza’

Gennaio 29, 2024

Gaza, 29 gen. (Adnkronos) – L’organizzazione benefica ActionAid ha descritto il ritiro dei finanziamenti all’Unrwa da parte di alcuni paesi donatori come una “condanna a morte” per la popolazione di Gaza. “ActionAid accoglie con favore l’indagine dell’Unrwa relativa alle accuse che hanno coinvolto un piccolo gruppo di membri del personale dell’Unrwa negli attacchi del 7 ottobre – scrive l’organizzazione – Tuttavia, denunciamo con veemenza la scelta insensibile di punire un’intera popolazione da parte di alcune delle stesse nazioni che in precedenza chiedevano maggiori aiuti umanitari e protezione a Gaza”.