Mo: al Jazeera, ‘almeno 9 missili iraniani hanno eluso sistema difesa israeliano’

15 Aprile 2024

Tel Aviv, 15 apr. (Adnkronos) – Almeno nove missili balistici iraniani sono riusciti a eludere l’elaborato sistema di difesa aerea israeliano e il fuoco degli eserciti alleati nella regione. Cinque missili hanno colpito la base aerea di Nevatim, danneggiando un aereo da trasporto C-130, una pista e strutture di stoccaggio vuote. Altri quattro hanno colpito un’altra base aerea, ma non sono stati segnalati danni significativi. Lo scrive al Jazeera, spiegando che l’Arrow-3 è un sistema molto nuovo per gli israeliani. Era la prima volta che veniva schierato. È progettato per abbattere i missili balistici. Il fatto che nove siano riusciti a passare sarà motivo di preoccupazione per gli israeliani.

Secondo l’emittente del Qatar, è in corso un’indagine sull’efficacia del sistema di difesa Arrow-3, anche se gli israeliani hanno dichiarato pubblicamente che tutti i sistemi hanno avuto successo.