Mo: al Jazeera, ‘uccisi 82 palestinesi a Gaza’

15 Maggio 2025

Gaza, 15 mag. (Adnkronos) – Almeno 82 palestinesi, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi in un’ondata di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce al Jazeera, precisando che almeno 57 persone hanno perso la vita la scorsa notte in una serie di attacchi contro aree residenziali nella città di Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali. Il personale medico del Complesso Medico Nasser ha segnalato un afflusso di vittime, molte delle quali bambini.

Tra le vittime, anche il giornalista palestinese Hassan Samour. Lui e diversi membri della sua famiglia sono stati uccisi quando un attacco israeliano ha colpito la loro casa a Bani Suheila, una città a est di Khan Younis.