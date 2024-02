Mo: alla Camera passa mozione maggioranza e Pd per cessate il fuoco**

Febbraio 13, 2024

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – Approvata dalla Camera la mozione presentata dalla maggioranza sulla crisi in Medio Oriente. Via libera anche a parti del documento presentato dal Pd, in particolare al punto che chiede al Governo di “sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza”. Bocciata invece la premessa del testo.

Ok anche alle mozione presentata da Azione e a gran parte di quella depositata da Iv. Stop al documento del Movimento 5 stelle, con il via libera però alla parte che chiede l’apertura di corridoi umanitari, il sostegno a iniziative internazionali per la liberazione degli ostaggi, e di informare il Parlamento sull’autorizzazione all’esportazione di armi e sulle missioni del mar Rosso.

Bocciata infine la mozione di Alleanza Verdi e Sinistra, tranne l’impegno per la convocazione di una Conferenza di pace.