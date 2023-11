Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Ci sono preoccupazioni per le comunità ebraiche in Europa: le dichiarazioni poco prudenti di alcuni politici, che adottano la terminologia di Hamas per descrivere le azioni di Israele a Gaza, porta a fenomeni come l’antisemitismo. Hamas sta facendo uno sforzo per mettere sullo stesso piano le proprie azioni con quelle di Israele, e un certo linguaggio porta all’antisemitismo”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano Alon Bar a Start Sky Tg24.