Mo: amb. israeliano, ‘Hamas usa palestinesi come scudi umani’

Novembre 2, 2023

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “La nostra non è rappresaglia, ma vogliamo evitare che Hamas possa lanciare un nuovo attacco come quello del 7 ottobre. Lo sforzo è evacuare il maggior numero di civili. Il campo profughi di Jabalia è anche un centro militare, da dove partono missili tutti i giorni contro i civili, intendiamo continuare finche Hamas non sarà più in grado di farlo. E’ Hamas che usa i civili come scudi umani ed è l’unico responsabile della loro morte”. Lo ha detto l’ambasciatore israeliano Alon Bar a Start Sky Tg24.

“Cerchiamo di rispettare le regole della guerra di calibrare la forza, cerchiamo di falo – ha continuato l’ambasciatore – Se prendi dei bambini e uccidi i genitori ci sarà una rappresaglia, cerchiamo di evitarlo, facciamo il possibile per colpire obiettivi militari, il nostro sforzo è di mettere fuori uso le capacità militari del nemico, abbiamo evacuato migliaia di persone e aiutiamo i feriti ad uscire attraverso il valico di Rafah, ma questo non ci libera dall’obbligo morale di impedire ad Hamas di colpirci. Hamas uccide i civili ed è loro responsabilità se vengono usati come strumenti contro Israele”.