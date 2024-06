Mo: Ambrey, ‘Houthi hanno probabilmente colpito una nave greca’

6 Giugno 2024

Londra, 6 giu. (Adnkronos) – Gli Houthi hanno probabilmente colpito una nave portarinfuse di proprietà greca nel Mar Rosso. Lo riferisce la società di sicurezza britannica Ambrey, secondo cui le trasmissioni dalla nave – che stava viaggiando da Mormugao, in India, a Suez, in Egitto – si sono interrotte a 118 miglia nautiche (circa 218 km) a est dell’Eritrea, nell’Africa orientale. Non si conoscono le condizioni della nave e del suo equipaggio.