Mo: Amnesty, ‘Cpi indaghi su attacchi israeliani a Gaza come crimini di guerra’

Novembre 20, 2023

Gaza, 20 nov. (Adnkronos) – Amnesty International ritiene che due attacchi israeliani avvenuti lo scorso mese e che hanno ucciso 46 persone a Gaza “sono stati indiscriminati o diretti contro civili o obiettivi civili, che devono essere indagati come crimini di guerra”. I raid a cui si riferisce il gruppo per i diritti umani sono quelli alla chiesa di San Porfirio a Gaza City il 19 ottobre e contro una casa nel campo profughi di Nuseirat il giorno successivo.

“Questi attacchi mortali e illegali fanno parte di un modello documentato di disprezzo per i civili palestinesi e dimostrano l’impatto devastante dell’assalto senza precedenti dell’esercito israeliano che non ha lasciato alcun luogo sicuro a Gaza, indipendentemente da dove i civili vivono o cercano rifugio”, ha affermato Erika Guevara- Rosas, direttrice per le Americhe di Amnesty.

“Esortiamo il procuratore della Corte penale internazionale ad intraprendere azioni concrete immediate per accelerare le indagini sui crimini di guerra e altri crimini di diritto internazionale aperte nel 2021”, ha aggiunto la Guevara-Rosas. Durante la sua indagine, Amnesty ha dichiarato di aver parlato con più di una decina di persone, compresi i sopravvissuti, e di aver esaminato immagini satellitari e materiale audiovisivo open source.