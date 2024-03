Mo: appello ‘Sinistra per Israele’, firmano anche Zingaretti, Quartapelle, Madia, Verini, Cuperlo’

Marzo 8, 2024

Roma, 8 mar (Adnkronos) – Sono già oltre 400 i firmatari del manifesto ‘Dal 7 ottobre alla Pace’ pubblicato ieri dalla Sinistra x Israele e sottoscritto da esponenti del mondo della cultura, dell’accademia, delle professioni e delle istituzioni. Lo rendono noto i promotori.

“Come per tutte le democrazie il giudizio sullo Stato di Israele non deve coincidere con quello sul suo governo in carica. Israele è fin dalla sua nascita una democrazia fondata su valori liberali e progressisti, in una regione fortemente segnata da regimi autocratici”, recita il Manifesto in cui tra l’altro si legge: “Il più drastico giudizio sulle politiche di Netanyahu non può in alcun modo tradursi nella negazione del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, né tantomeno nella colpevolizzazione degli ebrei che vivono in ogni parte del mondo”.

“Riaffermiamo come irrinunciabile il diritto di Israele a esistere, riconosciuto dai suoi vicini, e a vivere in sicurezza nei propri confini. Un diritto che è tutt’uno con il diritto del popolo palestinese a un proprio Stato indipendente a fianco di Israele, come stabilito dalle Nazioni Unite e dagli accordi di Oslo e Washington del 1993”, si legge ancora nel Manifesto.

(Adnkronos) – Il Manifesto sollecita: “Per rimettere in moto il percorso di pace occorrono leadership credibili. Una rinnovata leadership palestinese dell’ANP — unico interlocutore per la pace oggi internazionalmente riconosciuto — che superi le ambiguità che hanno concorso al fallimento degli accordi di Oslo. E una nuova leadership israeliana che creda nella convivenza di due Stati per i due Popoli. Le politiche perseguite dal governo Netanyahu, la prosecuzione dell’occupazione della Cisgiordania, l’espansione degli insediamenti di coloni e il pervicace rifiuto della nascita dello Stato palestinese sono incompatibili con soluzioni di pace”.

Tra gli oltre 400 firmatari figurano Giuliano Amato, Federico Argentieri, Alessio Aringoli, Francesco Argenton, Corrado Augias, Franco Bassanini, Enzo Bianco, Luciano Belli Paci, Marco Bentivogli, Edmondo Brutti Liberati, Ugo Caffaz, Pierluigi Castagnetti, Stefano Ceccanti, Vannino Chiti, Francesco Clementi, Furio Colombo, Paola Concia, Lucia Corso, Silvia Costa, Gianni Cuperlo, Alessandro De Angelis, Ariel Dello Strologo, Enrico Deaglio, Fabio Della Pergola, Marcello Di Segni, Piero Fassino, Valeria Fedeli, Emanuele Fiano, Giovanni Maria Flick, Anna Foa, Stefano Folli, Giorgio Gomel, Giorgio Gori, Fiorella Kostoris, Stefano Jesurum, Linda Lanzillotta, Mario Lavia, Fabio Levi, Elena Loewenthal, Claudio Luzzatti.

E ancora Claudia Mancina, Luigi Manconi, Marianna Madia, Victor Magiar, Giacomo Marramao, Claudio Martelli, Gennaro Migliore, Marina Morpurgo, Tommaso Nannicini, Giulio Napolitano, Dario Nardella, Daniele Nahuom, Riccardo Nencini, Fabio Nicolucci, Gabriele Nissim, Simone Oggionni, Pina Picierno, Roberta Pinotti, Lia Quartapelle, Mario Raffaelli, Umberto Ranieri, Fausto Raciti, Mario Ricciardi, Andrea Romano, Michele Salvati, Ivan Scalfarotto, Filippo Sensi, Irene Tinagli, Stefano Valabrega, Francesco Verducci, Walter Verini, Luciano Violante, Flavio Zanonato, Giovanna Zincone, Nicola Zingaretti, Tobia Zevi.