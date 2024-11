Mo: arrestato funzionario Cia responsabile fuga notizie attacco Israele contro Iran

13 Novembre 2024

Bogotà, 13 nov. (Adnkronos) – Il funzionario della Cia, Asif W. Rahman, è stato arrestato dall’Fbi in Cambogia con l’accusa di aver divulgato documenti classificati che dimostrerebbero i presunti piani di ritorsione di Israele contro l’Iran. Lo ha reso noto il New York Times, secondo cui, l’uomo è stato incriminato da un tribunale federale degli Stati Uniti in Virginia con l’accusa di aver trattenuto e trasmesso intenzionalmente informazioni sulla difesa nazionale.